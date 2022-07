FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Reckitt nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 7200 Pence belassen. Der Umsatz des Konsumgüterkonzerns habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In den USA dürfte sich derweil das Geschäft mit Säuglingsnahrung und Kindernahrung wohl genau dann normalisieren, wenn die Geburtenraten dort wieder anziehen./la/jha/