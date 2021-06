ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Reckitt Benckiser anlässlich des Verkaufs des chinesischen Babynahrungsgeschäfts auf "Buy" mit einem Kursziel von 8300 Pence belassen. Mit diesem nicht überraschenden Schritt gewinne der Konsumgüterhersteller mehr Flexibilität in der Bilanz und verbessere seine Wachstumsaussichten, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem werde die Aktie mit einem Abschlag zur europäischen Branche gehandelt./gl/ajx