ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Reckitt auf "Buy" mit einem Kursziel von 7800 Pence belassen. Der britische Konsumgüterkonzern dürfte von den jüngsten Babynahrungs-Rückrufen der Konkurrenz in den USA profitieren, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies erkläre auch den vor Wochenfrist kommunizierten "guten Jahresstart"./edh/gl