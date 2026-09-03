Reckitt Benckiser Group Aktie
Marktkap. 37,91 Mrd. EURKGV 12,82 Div. Rendite 3,45%
WKN A420TB
ISIN GB00BSZBP530
Symbol RBGPF
Reckitt Benckiser Group Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Reckitt mit einem Kursziel von 7500 Pence auf "Outperform" belassen. Die europäische Konsumgüterbranche habe sich im chinesischen Onlinehandel im August sehr unterschiedlich entwickelt, schrieb Callum Elliott am Mittwoch. Reckitt habe in puncto Absatzwachstum und Marktanteilsgewinne zu den Besten gehört./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 11:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 11:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Reckitt Benckiser Group Outperform
|Unternehmen:
Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
75,00 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
58,78 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
66,33 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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