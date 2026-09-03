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Bernstein Research

Reckitt Benckiser Group Outperform

14:31 Uhr
Reckitt Benckiser Group Outperform
Aktie in diesem Artikel
Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Reckitt mit einem Kursziel von 7500 Pence auf "Outperform" belassen. Die europäische Konsumgüterbranche habe sich im chinesischen Onlinehandel im August sehr unterschiedlich entwickelt, schrieb Callum Elliott am Mittwoch. Reckitt habe in puncto Absatzwachstum und Marktanteilsgewinne zu den Besten gehört./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 11:11 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 11:11 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Reckitt Benckiser Group Outperform

Unternehmen:
Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
75,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
58,78 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
66,33 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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14:31 Reckitt Benckiser Group Outperform Bernstein Research
01.09.26 Reckitt Benckiser Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.08.26 Reckitt Benckiser Group Outperform Bernstein Research
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