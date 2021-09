NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Reckitt auf "Hold" mit einem Kursziel von 5700 Pence belassen. Der jüngste Kapitalmarkttag habe den Aktienkurs des Konsumgüterherstellers nicht sonderlich bewegt, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dafür habe es jedoch einige Einblicke in die Wachstumsstrategie gegeben. In den Ziele des Unternehmens sehe er weiter eine ambitionierte Aufgabe./mf/tih