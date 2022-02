NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Reckitt nach veröffentlichten Marktforschungsdaten zu Erkältungs- und Desinfektionsmitteln auf "Hold" mit einem Kursziel von 6150 Pence belassen. Die Nielsen-Daten für Nordamerika seien im Januar stark gewesen, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Daten der US-Behörde CDC hingegen seien aber schwächer ausgefallen./tih/gl