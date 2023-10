Jefferies & Company Inc.

Reckitt Benckiser Hold

25.10.23

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Reckitt nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 6250 Pence belassen. Der britische Konsumgüterkonzern habe in etwa wie erwartet abgeschnitten, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Derweil erschienen die Ambitionen in puncto Mengensteigerung ambitioniert hi/glnsichtlich der angestrebten weiteren Investitionen./la

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2023 / 02:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2023 / 02:30 / ET

