NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Reckitt angesichts laufender Spekulationen über einen erwogenen Verkauf der Babynahrungssparte auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 5500 Pence belassen. Das Wachstum in der Konsumgüterbranche sei strukturell sehr klein und so seien Kostensenkungen etwa durch den Verkauf großer Geschäftsteile ein probates Mittel, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Portfolio-Wandel bei Reckitt sei für einen Kauf der Aktie noch nicht weit genug fortgeschritten./tih/jha/