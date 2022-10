NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Reckitt nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 6400 Pence belassen. Der britische Konsumgüterkonzern habe gut abgeschnitten, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Resultate zerstreuten aber nicht die langfristigen Wachstumssorgen. Insbesondere das kommende Jahr dürfte herausfordernd werden./la/mis