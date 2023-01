Reckitt Benckiser Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Reckitt auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 6100 Pence belassen. Am Vortag sei bekannt geworden, dass der Haushaltsgüterkonzern und seine 2014 veräußerte Tochter Indivior Gegenstand einer von Reckitt-Investoren eingereichten Sammelklage über eine angeblich fehlerhafte Vermarktung des Medikaments Suboxone sei, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte hob allerdings hervor, dass es sich um eine Klage von Aktionären und nicht von Patienten handelt. Die Aktionäre könnten geltend machen, dass sie aufgrund angeblicher Fehlinterpretationen mit ihrem Investment Geld verloren haben, schlussfolgert er. Nach derzeitigem Stand sieht er keinen Anlass für größere Sorgen./ck/tih

