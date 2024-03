Goldman Sachs Group Inc.

Reckitt Benckiser Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Reckitt auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5700 Pence belassen. Das Urteil eines Gerichts im US-Bundesstaat Illinois im Zusammenhang mit Babynahrung der Marke Enfamil wiege schwer, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn mit dem Urteil seien gleich mehrere Unwägbarkeiten verbunden. Zudem werde ein Verkauf der Ernährungssparte des Konsumgüterherstellers, auf den einige Investoren gesetzt hätten, nun schwieriger./bek/la

