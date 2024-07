Bernstein Research

Reckitt Benckiser Outperform

12:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Reckitt auf "Outperform" mit einem Kursziel von 6000 Pence belassen. Analyst Bruno Monteyne befasste sich in einer am Montag vorliegenden Branchstudie mit Daten des Marktforschers NielsenIQ zum westeuropäischen Lebensmittel- sowie Haushaltswarenmarkt für die vier Wochen bis 16. Juni. Der Juni sei ein schlechter Monat mit deutlichem Rückgang des Absatzwachstums gewesen - mit Ausnahme der Kategorie Consumer Health und bei Lindt, schrieb er. In der Schönheits- und Körperpflege sei das wohl auf hohe Vorjahresvergleichswerte zurückzuführen. Im Lebensmittelbereich könne dies aber nur einen Teil der Erklärung liefern. Vielmehr verwies der Experte auf ein mögliches Ende der starken Konsumnachfrage in Europa, die bisher ein wichtiger Treiber gewesen sei./mis/edh

