Bernstein Research

Reckitt Benckiser Outperform

14:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Reckitt nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 6000 Pence belassen. Das zweite Quartal des Konsumgüterherstellers sei durchwachsen ausgefallen, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wichtiger sei aber der geplante Verkauf der Sparte Mead Johnson. Dies würde die Wachstumsraten erhöhen und möglicherweise Aktienrückkäufe nach sich ziehen./mf/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2024 / 20:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2024 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

