ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Reckitt Benckiser auf "Outperform" mit einem Kursziel von 7800 Pence belassen. Er sei zuversichtlich, dass der britische Konsumgüterkonzern bei seiner Restrukturierung gut vorankomme, schrieb Analyst Alan Erskine in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies unter anderem auf die getätigten Investitionen ins Marketing sowie in Forschung und Entwicklung./la/he