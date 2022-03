ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Reckitt vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 7700 Pence belassen. Analyst Eamonn Ferry traut dem Konsumgüterkonzern im ersten Quartal ein vergleichbares Umsatzwachstum (LFL) von 1,6 Prozent zu. Das bedeute nicht nur eine Beschleunigung gegenüber dem Vorjahreszeitraum, sondern fiele damit auch doppelt so hoch aus wie die Konsensschätzung, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/mis