NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Reckitt Benckiser nach Halbjahreszahlen von 8000 auf 9000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti lobte in einer am Dienstag vorliegenden Studie starke Zahlen und neue Strategiepläne. Sie glaubt, dass die Neuausrichtung Früchte tragen und eine gute Basis für mittelfristiges Wachstum schaffen wird./tih/he