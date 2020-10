NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Reckitt Benckiser nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 9000 Pence belassen. Der Konsumgüterhersteller habe mit ordentlichen Resultaten die Erwartungen übertroffen und den Ausblick für den vergleichbaren Umsatz angehoben, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/tih