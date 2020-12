NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Reckitt Benckiser vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 9000 Pence belassen. Analystin Celine Pannuti verpasste ihren Schätzungen noch ein wenig den Feinschliff, wie sie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb. Die Geschäfte dürften im vierten Quartal stark gelaufen sein. Die jüngste Kursschwäche liege wohl an der Anlegerskepsis für 2021 wegen der Perspektiven für die zuletzt so begehrten Hygieneprodukte. Sie bleibe aber zuversichtlich, dass 2021 ein robustes Jahr für den Konsumgüterkonzern wird./tih/edh