NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Reckitt Benckiser auf "Overweight" mit einem Kursziel von 9000 Pence belassen. Nach dem soliden Jahresabschluss und der Telefonkonferenz zu den Zahlen habe sie ihre Gewinnschätzungen je Aktie wegen negativer Währungseffekte etwas gesenkt, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie des Konsumgüterherstellers ist ihre "Top Idea" im Sektor./ajx/edh