NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Reckitt Benckiser nach Zahlen des Konsumgüterherstellers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 9000 Pence belassen. Sowohl die Geschäftsentwicklung im ersten Quartal als auch die bestätigten Jahresziele seien ermutigend, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/ajx