NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Reckitt auf "Overweight" mit einem Kursziel von 8500 Pence belassen. Die Turnaroundstory des Konsumgüterkonzerns sei wieder in den Fokus gerückt, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Aktienkurs enthalten sei sie noch nicht./ag/eas