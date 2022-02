NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Reckitt nach Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 8500 Pence belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Der Konsumgüterhersteller habe erwartungsgemäß ordentlich abgeschnitten und einen zuversichtlichen Ausblick gegeben, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/nas