NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Reckitt auf "Overweight" mit einem Kursziel von 8500 Pence belassen. Beim erstmaligen Besuch eines Branchenanalystentreffens in New Yok (Cagny) seit über zehn Jahren habe der Konzernchef die langfristigen Wachstumsalgorithmen des Konsumgüterkonzerns erläutert, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts der positiven Umsatzüberraschung im vergangenen Quartal sowie des zuversichtlichen Margenausblicks auf 2022 sollte die bessere Vorhersagbarkeit der Trendwende der Aktie Schwung geben./gl/edh