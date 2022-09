NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Reckitt nach dem angekündigten Rücktritt von Vorstandschef (CEO) Laxman Narasimhan auf "Overweight" mit einem Kursziel von 8500 Pence belassen. Zwar verlasse Narasimhan den Konsumgüterkonzern aus persönlichen Gründen, doch dürfte sein plötzliches Ausscheiden enttäuschend sein und die Aktie belasten, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie begründete dies damit, dass in seiner Zeit als CEO das Vertrauen der Anleger in eine Kehrtwende bei Reckitt gestiegen sei./ck/mis