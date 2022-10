NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Reckitt nach Umsatzzahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 8500 Pence belassen. Die Erlöse im dritten Quartal des Herstellers von Haushaltswaren und Reinigungsprodukten seien ermutigend ausgefallen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Konsensschätzungen seien übertroffen worden und nun herrsche Zuversicht, dass Reckitt mit Blick auf seine Ziele für 2022 liefern werde./ck/mis