NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Reckitt nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 6000 Pence belassen. Die Resultate seien so gut gewesen, dass der Konsumgüterkonzern sein Umsatzziel für das Gesamtjahr angehoben habe, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Nach den wenig spektakulären vorläufigen Zahlen könne man dies als Triumph bezeichnen./edh/la