NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Reckitt von 6000 auf 6200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die positive Kursreaktion auf die Zahlen der Briten habe wohl zwei Gründe, kommentierte Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zum einen seien die Anleger etwas erleichtert, und zum anderen hofften sie auf eine Trendwende./ag/mis