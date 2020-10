NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Reckitt Benckiser (RB) mit "Underperform" und einem Kursziel von 6800 Pence in die Bewertung aufgenommen. Analyst Bruno Monteyne verwies in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zum europäischen Konsumgütersektor auf die große Bedeutung einer nachhaltigen Preissetzungsmacht. Von dorther komme die Ertragskraft. Zwar gefalle ihm, was das neue RB-Management anstoße und vorantreibe, doch reiche dies nicht, um der Aktienrendite Auftrieb zu geben./ck/ajx