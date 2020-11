NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Reckitt Benckiser von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 7100 auf 5845 Pence gesenkt. Für die Abstufung gebe es zwei Gründe, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zum einen werde mit einem Corona-Impfstoff wohl die Nachfrage nach Hygieneprodukten sinken. Zum anderen dürfte wegen der Lockdown-Maßnahmen die Grippe- und Erkältungssaison eher mild verlaufen./mf/edh