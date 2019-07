NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Reckitt Benckiser von 5300 auf 5900 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Er habe seine Kursziele für die europäischen Konsumgüterhersteller wegen niedrigerer Kapitalkosten angehoben, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings hätten die rückläufigen Anleiherenditen und die daraus resultierende starke Branchenentwicklung nichts mit den Fundamentaldaten des Sektors zu tun./gl/elm



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2019 / 17:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2019 / 00:15 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.