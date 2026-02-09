Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie
Marktkap. 1,35 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2AR94
ISIN NL0012044747
Symbol SHPPF
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Aktie in diesem Artikel
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 175 auf 125 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe sein Kursziel wegen geringerer Umsatz- und Gewinnerwartungen in den Jahren 2025 bis 2027 sowie ?wegen reduzierter Marktmultiplikatoren im E-Commerce-Sektor gekappt, schrieb Volker Bosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/rob/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 15:09 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Redcare Pharmacy
Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|Analyst:
Baader Bank
|Kursziel:
125,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
64,05 €
|Abst. Kursziel*:
95,16%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
66,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
87,41%
|
Analyst Name:
Volker Bosse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
142,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|04.02.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.01.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
