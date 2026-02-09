DAX 24.899 -0,4%ESt50 6.041 -0,1%MSCI World 4.572 +0,0%Top 10 Crypto 8,5480 -2,8%Nas 23.055 -0,2%Bitcoin 56.243 -2,8%Euro 1,1853 -0,4%Öl 69,79 +1,0%Gold 5.057 +0,6%
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie

66,70 EUR +0,10 EUR +0,15 %
STU
58,41 CHF -2,46 CHF -4,04 %
BRX
Marktkap. 1,35 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A2AR94

ISIN NL0012044747

Symbol SHPPF

Baader Bank

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

17:01 Uhr
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
66,70 EUR 0,10 EUR 0,15%
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 175 auf 125 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe sein Kursziel wegen geringerer Umsatz- und Gewinnerwartungen in den Jahren 2025 bis 2027 sowie ?wegen reduzierter Marktmultiplikatoren im E-Commerce-Sektor gekappt, schrieb Volker Bosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 15:09 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
125,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
64,05 €		 Abst. Kursziel*:
95,16%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
66,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
87,41%
Analyst Name:
Volker Bosse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
142,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

