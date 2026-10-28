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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie

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74,50 EUR -4,70 EUR -5,93 %
STU
69,15 CHF -4,15 CHF -5,66 %
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Marktkap. 1,6 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
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WKN A2AR94

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Symbol SHPPF

AI Analyse

Baader Bank

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

09:31 Uhr
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Aktie in diesem Artikel
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
74,50 EUR -4,70 EUR -5,93%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate der Online-Apotheke seien erwartungsgemäß stark ausgefallen, schrieb Volker Bosse am Donnerstag. Der kürzlich erst angehobene Jahresausblick sei bestätigt worden./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:27 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Redcare Pharmacy

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
76,55 €		 Abst. Kursziel*:
11,04%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
74,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,09%
Analyst Name:
Volker Bosse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
93,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

12:11 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral UBS AG
09:31 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Jefferies & Company Inc.
09:31 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Baader Bank
07.10.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Warburg Research
07.10.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

dpa-afx Boom bei E-Rezepten Redcare Pharmacy-Aktie von Gewinnmitnahmen belastet: Umsatz und operatives Ergebnis knapp über den Erwartungen Redcare Pharmacy-Aktie von Gewinnmitnahmen belastet: Umsatz und operatives Ergebnis knapp über den Erwartungen
dpa-afx ROUNDUP: Redcare Pharmacy unerwartet stark dank E-Rezept Boom in Deutschland
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dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Redcare mit vorbörslichen Gewinnmitnahmen nach Zahlen
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finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Start mit Gewinnen
TraderFox Redcare Pharmacy: Europas Online- Apotheke zwischen Wachstum, E-Rezept und Preiskampf
TraderFox Gewinner unter der Lupe
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