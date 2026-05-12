Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie

46,68 EUR +0,84 EUR +1,83 %
46,50 EUR +0,88 EUR +1,93 %
Marktkap. 950,07 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A2AR94

ISIN NL0012044747

Symbol SHPPF

Deutsche Bank AG

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

12:51 Uhr
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
46,68 EUR 0,84 EUR 1,83%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Jan Koch sieht einen Bericht der "Pharmazeutischen Zeitung" in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar als möglichen immensen Kurstreiber. Darin gehe es um eine mögliche Anhebung des Apotheken-Fixums sowie ein Umdenken im Gesundheitsministerium, was die eigentlich geplante schärfere Kontrolle des Onlineversands von Medikamenten betreffe./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Redcare Pharmacy

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
99,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
47,10 €		 Abst. Kursziel*:
110,19%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
46,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
112,08%
Analyst Name:
Jan Koch 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,92 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

12:51 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
07.05.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight Barclays Capital
07.05.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
07.05.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.05.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral UBS AG
