Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie
Marktkap. 981,85 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2AR94
ISIN NL0012044747
Symbol SHPPF
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Redcare Pharmacy nach höheren Zielvorgaben für das laufende Jahr von 99 auf 102 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dieser bessere Ausblick laufe auf etwa 15 Prozent höhere Konsensschätzungen für die Online-Apotheke hinaus, schrieb Jan Koch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er erhöhte die Schätzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) 2026 um zwölf Prozent./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Redcare Pharmacy
Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
102,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
58,60 €
|Abst. Kursziel*:
74,06%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
62,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
63,46%
|
Analyst Name:
Jan Koch
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,08 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|09:31
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|15.06.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|09:31
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|15.06.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|09:31
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight
|Barclays Capital
|15.06.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|06.10.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|08:01
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|07.05.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|07.01.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG