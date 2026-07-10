Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie
Marktkap. 1,24 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2AR94
ISIN NL0012044747
Symbol SHPPF
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 102 Euro auf "Buy" belassen. Der Kursrutsch bei der Online-Apotheke wegen des geplanten Markteintritts der Drogeriekette Rossmann sei eine attraktive Einstiegschance für Investoren, schrieb Jan Koch in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Der sehr holprige Start von Rossmann-Konkurrent dm in diesem Feld zeige, wie schwer Aufbau und Skalierung einer Online-Apotheke seien./rob/niw/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 08:09 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Redcare Pharmacy
Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
102,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
63,30 €
|Abst. Kursziel*:
61,14%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
63,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
61,01%
|
Analyst Name:
Jan Koch
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.06.26
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|Baader Bank
|16.06.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|06.10.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|16.06.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|07.05.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|06.05.26
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|UBS AG
|04.03.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
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