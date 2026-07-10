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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie

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63,35 EUR +1,80 EUR +2,92 %
STU
58,74 CHF +1,90 CHF +3,34 %
BRX
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Marktkap. 1,24 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
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WKN A2AR94

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ISIN NL0012044747

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Symbol SHPPF

Deutsche Bank AG

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

13:16 Uhr
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Aktie in diesem Artikel
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
63,35 EUR 1,80 EUR 2,92%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 102 Euro auf "Buy" belassen. Der Kursrutsch bei der Online-Apotheke wegen des geplanten Markteintritts der Drogeriekette Rossmann sei eine attraktive Einstiegschance für Investoren, schrieb Jan Koch in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Der sehr holprige Start von Rossmann-Konkurrent dm in diesem Feld zeige, wie schwer Aufbau und Skalierung einer Online-Apotheke seien./rob/niw/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 08:09 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Redcare Pharmacy

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
102,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
63,30 €		 Abst. Kursziel*:
61,14%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
63,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
61,01%
Analyst Name:
Jan Koch 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

07.07.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Jefferies & Company Inc.
18.06.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.06.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.06.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Baader Bank
16.06.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
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Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX aktuell
dpa-afx Konkurrenzsorgen belasten Redcare-Aktie: Analyst bleibt dennoch gelassen
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Start freundlich
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsende im Plus
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX steigt zum Handelsstart
finanzen.net Schwacher Handel: SDAX verliert am Mittwochmittag
finanzen.net Die Expertenmeinungen zur Redcare Pharmacy-Aktie im Juni
HSBC Redcare Pharmacy - Abwärtstrend im Fokus
EQS Group EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Koehler Invest N.V., This transaction represents an off-market transfer of shares as part of an intra-family reorganisation of shareholdings and does not constitute ...
EQS Group EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Theresa Margarete Holler , sell
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy: shop-apotheke.com among Germany’s leading digital health platforms.
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy accelerates growth, improves profitability and raises full-year 2026 guidance.
EQS Group EQS-Adhoc: Redcare Pharmacy N.V.: Redcare Pharmacy reports stronger than expected Q2 2026 quarter-to-date trading and raises its full-year 2026 outlook.
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy starts 2026 with a strong topline performance and a 58% increase of adj. EBITDA.
EQS Group EQS-News: Change in Redcare Pharmacy’s Managing Board: Dirk Brüse to step down as CCO.
EQS Group EQS-Adhoc: Redcare Pharmacy: Dirk Brüse to step down as CCO.
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