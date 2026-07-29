Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie
Marktkap. 1,4 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2AR94
ISIN NL0012044747
Symbol SHPPF
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 102 auf 103 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Internet-Apotheke habe ein herausragendes zweites Quartal hinter sich, schrieb Jan Koch am Freitag zu den jüngsten Zahlen. Er sieht darin eine überzeugende Ausgangslage für das zweite Halbjahr und das Jahr 2027./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Redcare Pharmacy
Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
103,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
64,00 €
|Abst. Kursziel*:
60,94%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
63,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
63,36%
|
Analyst Name:
Jan Koch
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
88,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Deutsche Bank AG
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|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
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|Jefferies & Company Inc.
|14:11
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|11:36
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Warburg Research
|30.07.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Baader Bank
|29.07.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:11
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|11:36
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Warburg Research
|30.07.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Baader Bank
|29.07.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|06.10.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|16.06.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|07.05.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|07.01.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG