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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie

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61,55 EUR -0,90 EUR -1,44 %
STU
57,69 CHF -0,42 CHF -0,72 %
BRX
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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 1,28 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
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WKN A2AR94

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Symbol SHPPF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

12:06 Uhr
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Aktie in diesem Artikel
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
61,55 EUR -0,90 EUR -1,44%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 103 Euro auf "Buy" belassen. Der Wechsel an der Führungsspitze erscheine ihm als gut geplante Lösung, schrieb Jan Koch in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Redcare Pharmacy

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
103,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
60,45 €		 Abst. Kursziel*:
70,39%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
61,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
67,34%
Analyst Name:
Jan Koch 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
92,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

12:06 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
28.08.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Jefferies & Company Inc.
26.08.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral UBS AG
31.07.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
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Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

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Dow Jones Redcare Pharmacy: Stellvertretender Aufsichtsratschef wird neuer CEO - Aktie im Minus
dpa-afx Online-Apotheke Redcare bekommt im Oktober einen neuen Chef
Dow Jones Neuer CEO von Redcare Pharmacy wird der stellvertretender Aufsichtsratschef
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy gibt Nachfolgeregelung im Vorstand bekannt: Peter Schmid von Linstow folgt Olaf Heinrich im Rahmen eines planmäßigen Führungswechsels.
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EQS Group EQS-Adhoc: Redcare Pharmacy N.V.: Change in the Managing Board; Peter Schmid von Linstow to become Chief Executive Officer.
EQS Group EQS-News: 25 Years Redcare Pharmacy: From a digital pioneer to Europe’s leading online pharmacy.
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy accelerates in Q2: 20% revenue growth, expanding EBITDA margin; International turning profitable.
EQS Group EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Koehler Invest N.V., This transaction represents an off-market transfer of shares as part of an intra-family reorganisation of shareholdings and does not constitute ...
EQS Group EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Theresa Margarete Holler , sell
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy: shop-apotheke.com among Germany’s leading digital health platforms.
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy accelerates growth, improves profitability and raises full-year 2026 guidance.
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