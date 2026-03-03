Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie
Marktkap. 1,21 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2AR94
ISIN NL0012044747
Symbol SHPPF
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy trotz eines enttäuschenden Ausblicks mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Die Ziele der Onlineapotheke für 2026 lägen durch die Bank klar unter den Erwartungen, schrieb Martin Comtesse am Mittwoch. Das bereinigte operative Ergebnis, das sich am Mittelpunkt der Zielspanne daraus ergebe, liege um 19 Prozent unter dem Konsens./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 01:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 01:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
150,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
49,86 €
|Abst. Kursziel*:
200,84%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
48,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
209,41%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
137,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|12:21
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Baader Bank
|12:21
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight
|Barclays Capital
|12:21
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:41
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Baader Bank
|12:21
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Baader Bank
|12:21
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight
|Barclays Capital
|12:21
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:41
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Baader Bank
|12:21
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Baader Bank
|12:21
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight
|Barclays Capital
|12:21
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Baader Bank
|04.02.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|06.10.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|11:41
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|07.01.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|17.12.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|25.04.24
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Hold
|Warburg Research
|05.04.24
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Hold
|Warburg Research