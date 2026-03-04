Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie
WKN A2AR94
ISIN NL0012044747
Symbol SHPPF
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Martin Comtesse am Mittwoch nach der Auswertung von
E-Rezept-Daten in Deutschland. Die Anzahl aktiver App-Nutzer von Redcare und DocMorris sei im Februar recht stabil geblieben. Die Nutzerzahl von "Mein DM" habe leicht unter deren Niveau gelegen und sei etwas rückläufig. Damit zeige sich weiterhin kein nennenswerter Einfluss auf das Geschäft der etablierten Online-Apotheken nach dem Start der Drogeriekette im Dezember. Bei Redcare gehe es für die Anleger nach den sehr schwachen Umsatz- und Margenzielen darum, das niedrige Bewertungsniveau gegenüber weiter sinkenden Schätzungen abzuwägen./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 08:32 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
150,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
46,10 €
|Abst. Kursziel*:
225,38%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
46,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
219,97%
|
Analyst Name:
Martin Comtesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
137,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
