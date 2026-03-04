DAX 24.205 +1,7%ESt50 5.871 +1,7%MSCI World 4.491 +0,1%Top 10 Crypto 9,2980 +1,4%Nas 22.807 +1,3%Bitcoin 62.437 +0,0%Euro 1,1606 -0,2%Öl 83,51 +1,1%Gold 5.161 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt schwelt weiter: DAX tiefer erwartet -- Asiens Börsen mit Erholung -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- Broadcom übertrifft Erwartungen -- Gericht genehmigt Bayer-Deal vorerst
Top News
Iran-Krieg bleibt bestimmendes Thema: DAX-Erholung wieder Geschichte? Schwacher Handelsstart voraus Iran-Krieg bleibt bestimmendes Thema: DAX-Erholung wieder Geschichte? Schwacher Handelsstart voraus
Goldpreis: Seitwärtstendenz auf erhöhtem Niveau Goldpreis: Seitwärtstendenz auf erhöhtem Niveau
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
46,88 EUR +0,22 EUR +0,47 %
STU
42,37 CHF -12,22 CHF -22,39 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,21 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2AR94

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0012044747

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SHPPF

Jefferies & Company Inc.

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

08:06 Uhr
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Aktie in diesem Artikel
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
46,88 EUR 0,22 EUR 0,47%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Martin Comtesse am Mittwoch nach der Auswertung von

E-Rezept-Daten in Deutschland. Die Anzahl aktiver App-Nutzer von Redcare und DocMorris sei im Februar recht stabil geblieben. Die Nutzerzahl von "Mein DM" habe leicht unter deren Niveau gelegen und sei etwas rückläufig. Damit zeige sich weiterhin kein nennenswerter Einfluss auf das Geschäft der etablierten Online-Apotheken nach dem Start der Drogeriekette im Dezember. Bei Redcare gehe es für die Anleger nach den sehr schwachen Umsatz- und Margenzielen darum, das niedrige Bewertungsniveau gegenüber weiter sinkenden Schätzungen abzuwägen./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 08:32 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Redcare Pharmacy

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
150,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
46,10 €		 Abst. Kursziel*:
225,38%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
46,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
219,97%
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
137,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

04.03.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Baader Bank
04.03.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight Barclays Capital
04.03.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Jefferies & Company Inc.
04.03.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral UBS AG
11.02.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Baader Bank
mehr Analysen

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

finanzen.net Analystenmeinungen Ausblick: Redcare Pharmacy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Redcare Pharmacy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX zum Ende des Mittwochshandels mit Gewinnen
TraderFox Stocks in Action: Schneider Electric, Sixt, Traton, Redcare Pharmaceuticals und Adidas.
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu
finanzen.net Talfahrt der Redcare Pharmacy-Aktie beschleunigt: Online-Apotheke enttäuscht auf ganzer Linie
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX am Mittwochmittag stärker
StockXperts Redcare Pharmacy: Bittere Medizin
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX zum Start des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Redcare vor nächstem Kursrutsch - Ausblick enttäuscht
EQS Group EQS-News: Anja Hendel, Max Müller and Peter Schmid von Linstow to be nominated to the Supervisory Board of Redcare Pharmacy.
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy: Strong growth in 2025 surpassing EUR 1bn in Rx revenue; adj. EBITDA up 72% yoy.
EQS Group EQS-Adhoc: Redcare Pharmacy N.V. announces guidance for 2026.
EQS Group EQS-AFR: Redcare Pharmacy N.V.: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: PoPP draft specifications support seamless continuation of Redcare Pharmacy’s digital e-prescription journey.
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy expands its leadership position in e-Rx, nearly doubling Rx sales in Germany in 2025.
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy: Redemption of 2021/2028 convertible bond.
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy opens new online pharmacy for the Austrian market in Czechia.
RSS Feed
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) zu myNews hinzufügen