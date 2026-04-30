Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie

47,48 EUR -1,10 EUR -2,26 %
48,38 EUR -0,24 EUR -0,49 %
Marktkap. 973,4 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A2AR94

ISIN NL0012044747

Symbol SHPPF

Jefferies & Company Inc.

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

14:16 Uhr
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
47,48 EUR -1,10 EUR -2,26%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Im April sei die aktive Kundenzahl der Online-Apotheke im Vergleich zum Vormonat um elf Prozent gesunken, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er führt dies auf die Osterferien und reduzierte Marketingausgaben zurück. Das nächste wichtige Event für die Aktie werde am 6. Mai der vollständige Zwischenbericht zum ersten Quartal./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 10:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
48,00 €		 Abst. Kursziel*:
72,92%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
47,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
74,81%
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
89,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

