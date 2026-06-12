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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie

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56,15 EUR +7,41 EUR +15,20 %
STU
56,00 EUR +6,76 EUR +13,73 %
HAML
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Marktkap. 981,85 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
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WKN A2AR94

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ISIN NL0012044747

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Symbol SHPPF

Jefferies & Company Inc.

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

21:51 Uhr
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Aktie in diesem Artikel
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
56,15 EUR 7,41 EUR 15,20%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach einer Prognoseerhöhung auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Der Schritt der Online-Apotheke komme überraschend, schrieb Martin Comtesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Die neuen Jahresziele implizierten ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) über der Markterwartung. Nach der verheerenden Reaktion der Anleger auf die erste Prognose für das Geschäftsjahr 2026 Anfang März dürfte die Zielanhebung nun für viele Aktionäre eine Erleichterung sein. Die Prognoseerhöhung sei ein klarer Schritt in die richtige Richtung./rob/la/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 13:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 13:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Redcare Pharmacy

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
57,75 €		 Abst. Kursziel*:
43,72%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
56,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
47,82%
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,92 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

21:51 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Jefferies & Company Inc.
04.06.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
28.05.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
07.05.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight Barclays Capital
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Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

dpa-afx Rallymodus Redcare Pharmacy-Aktie springt zweistellig an: Online-Apotheke hebt Jahresprognose an Redcare Pharmacy-Aktie springt zweistellig an: Online-Apotheke hebt Jahresprognose an
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Redcare Pharmacy auf Dreimonatshoch - Erhöht Jahresziele
Dow Jones Redcare Pharmacy erhöht Jahresprognose nach bisher gutem 2. Quartal
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy beschleunigt das Wachstum, steigert die Profitabilität und erhöht die Prognose für das Geschäftsjahr 2026.
EQS Group EQS-Adhoc: Redcare Pharmacy N.V.: Redcare Pharmacy erhöht Prognose für 2026 nach stärker als erwarteter Geschäftsentwicklung im bisherigen Quartalsverlauf.
finanzen.net MDAX-Wert Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) von vor 3 Jahren angefallen
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX beginnt Handel im Plus
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So performt der MDAX am Mittwochnachmittag
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy accelerates growth, improves profitability and raises full-year 2026 guidance.
EQS Group EQS-Adhoc: Redcare Pharmacy N.V.: Redcare Pharmacy reports stronger than expected Q2 2026 quarter-to-date trading and raises its full-year 2026 outlook.
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy starts 2026 with a strong topline performance and a 58% increase of adj. EBITDA.
EQS Group EQS-News: Change in Redcare Pharmacy’s Managing Board: Dirk Brüse to step down as CCO.
EQS Group EQS-Adhoc: Redcare Pharmacy: Dirk Brüse to step down as CCO.
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy becomes the first pharmacy to use new TI access technology for faster e-prescription processes.
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy's Annual General Meeting 2026: All agenda items approved; Anja Hendel, Max Müller and Peter Schmid von Linstow new members of the Supervisory Board.
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy in Q1: non-Rx growth rebounds in Germany, while strong Rx growth continues.
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