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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie

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68,60 EUR -0,50 EUR -0,72 %
STU
67,80 EUR +0,65 EUR +0,97 %
GVIE
finanzen.net zero
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 1,35 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
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NEU
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WKN A2AR94

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ISIN NL0012044747

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Symbol SHPPF

Jefferies & Company Inc.

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

13:01 Uhr
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Aktie in diesem Artikel
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
68,60 EUR -0,50 EUR -0,72%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Analyst Martin Comtesse lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung eine hervorragende Rentabilität der Versandapotheke bei beschleunigtem Wachstum. Die im Juni angehobenen Jahresziele seien bestätigt worden und der Mittelwert der neuen Prognose für das operative Ergebnis impliziere eine Marge von 2,9 Prozent im zweiten Halbjahr, die nun konservativ erscheine./ck/rob/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Redcare Pharmacy

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
67,80 €		 Abst. Kursziel*:
22,42%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
68,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,99%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
87,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

13:01 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Jefferies & Company Inc.
12:36 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Warburg Research
21.07.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Warburg Research
13.07.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
07.07.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Jefferies & Company Inc.
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Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Dow Jones Zahlen präsentiert Redcare-Aktie stärker: Online-Apotheke bestätigt nach starkem Quartal die Jahresprognose Redcare-Aktie stärker: Online-Apotheke bestätigt nach starkem Quartal die Jahresprognose
dpa-afx ROUNDUP: Online-Apotheke Redcare legt stärker zu als erwartet - Prognose steht
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Handelsstart fester
dpa-afx Online-Apotheke Redcare legt stärker zu als erwartet - Prognose bestätigt
EQS Group EQS-News: Beschleunigtes Wachstum für Redcare Pharmacy im zweiten Quartal: 20% Umsatzplus und höhere EBITDA-Marge; International erreicht Profitabilität.
finanzen.net Ausblick: Redcare Pharmacy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
finanzen.net Verluste in Frankfurt: SDAX notiert nachmittags im Minus
finanzen.net XETRA-Handel SDAX zeigt sich am Mittag leichter
TraderFox Stocks in Action: Daimler Truck, LEG Immobilien, Jungheinrich, Redcare Pharma und Traton.
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy accelerates in Q2: 20% revenue growth, expanding EBITDA margin; International turning profitable.
EQS Group EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Koehler Invest N.V., This transaction represents an off-market transfer of shares as part of an intra-family reorganisation of shareholdings and does not constitute ...
EQS Group EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Theresa Margarete Holler , sell
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy: shop-apotheke.com among Germany’s leading digital health platforms.
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy accelerates growth, improves profitability and raises full-year 2026 guidance.
EQS Group EQS-Adhoc: Redcare Pharmacy N.V.: Redcare Pharmacy reports stronger than expected Q2 2026 quarter-to-date trading and raises its full-year 2026 outlook.
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy starts 2026 with a strong topline performance and a 58% increase of adj. EBITDA.
EQS Group EQS-News: Change in Redcare Pharmacy’s Managing Board: Dirk Brüse to step down as CCO.
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