Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie
Marktkap. 1,35 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2AR94
ISIN NL0012044747
Symbol SHPPF
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Analyst Martin Comtesse lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung eine hervorragende Rentabilität der Versandapotheke bei beschleunigtem Wachstum. Die im Juni angehobenen Jahresziele seien bestätigt worden und der Mittelwert der neuen Prognose für das operative Ergebnis impliziere eine Marge von 2,9 Prozent im zweiten Halbjahr, die nun konservativ erscheine./ck/rob/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Redcare Pharmacy
Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
83,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
67,80 €
|Abst. Kursziel*:
22,42%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
68,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,99%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
87,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|29.10.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|06.10.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|16.06.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|07.05.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|07.01.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
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