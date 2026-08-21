Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie
Marktkap. 1,24 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2AR94
ISIN NL0012044747
Symbol SHPPF
AI Analyse
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 83 auf 97 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Martin Comtesse passte die Schätzungen für Europas mittelgroße Unternehmen am Dienstag an die Resultate der Berichtssaison an und kürte neue Favoriten. Unter den Onlineapotheken setzt er nun auf Redcare und strich seine "Buy"-Empfehlung für DocMorris. Redcare habe eine starke erste Jahreshälfte gezeigt und die Erwartungen bei Wachstum, Kundenzuwachs und Profitabilität getoppt. Auch die vom Management erhöhten Jahresziele hält der Experte noch für konservativ./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 09:43 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Redcare Pharmacy
Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
97,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
62,35 €
|Abst. Kursziel*:
55,57%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
62,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
54,70%
|
Analyst Name:
Martin Comtesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
92,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|08:01
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Warburg Research
|30.07.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Warburg Research
|30.07.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Warburg Research
|30.07.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Baader Bank
|29.10.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|06.10.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|31.07.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|07.05.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG