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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie

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62,70 EUR +0,90 EUR +1,46 %
STU
63,05 EUR +0,55 EUR +0,88 %
HAML
finanzen.net zero
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 1,24 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
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WKN A2AR94

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Symbol SHPPF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

08:01 Uhr
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Aktie in diesem Artikel
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
62,70 EUR 0,90 EUR 1,46%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 83 auf 97 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Martin Comtesse passte die Schätzungen für Europas mittelgroße Unternehmen am Dienstag an die Resultate der Berichtssaison an und kürte neue Favoriten. Unter den Onlineapotheken setzt er nun auf Redcare und strich seine "Buy"-Empfehlung für DocMorris. Redcare habe eine starke erste Jahreshälfte gezeigt und die Erwartungen bei Wachstum, Kundenzuwachs und Profitabilität getoppt. Auch die vom Management erhöhten Jahresziele hält der Experte noch für konservativ./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 09:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Redcare Pharmacy

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
97,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
62,35 €		 Abst. Kursziel*:
55,57%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
62,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
54,70%
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
92,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

08:01 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral UBS AG
31.07.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
31.07.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Warburg Research
30.07.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX zum Ende des Freitagshandels stärker
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX fällt schlussendlich
finanzen.net Schwacher Handel: SDAX nachmittags in der Verlustzone
finanzen.net Börsianer in Frankfurt warten auf Impulse: So steht der SDAX am Donnerstagmittag
dpa-afx Aktie schwankt: DocMorris hebt Prognose an - Redcare Pharmacy auch im Blick
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: SDAX klettert am Nachmittag
finanzen.net Verluste in Frankfurt: SDAX fällt zum Ende des Montagshandels zurück
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX schwächer
EQS Group EQS-News: 25 Years Redcare Pharmacy: From a digital pioneer to Europe’s leading online pharmacy.
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy accelerates in Q2: 20% revenue growth, expanding EBITDA margin; International turning profitable.
EQS Group EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Koehler Invest N.V., This transaction represents an off-market transfer of shares as part of an intra-family reorganisation of shareholdings and does not constitute ...
EQS Group EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Theresa Margarete Holler , sell
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy: shop-apotheke.com among Germany’s leading digital health platforms.
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy accelerates growth, improves profitability and raises full-year 2026 guidance.
EQS Group EQS-Adhoc: Redcare Pharmacy N.V.: Redcare Pharmacy reports stronger than expected Q2 2026 quarter-to-date trading and raises its full-year 2026 outlook.
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy starts 2026 with a strong topline performance and a 58% increase of adj. EBITDA.
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