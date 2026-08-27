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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie

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66,20 EUR -0,95 EUR -1,41 %
STU
66,35 EUR -0,15 EUR -0,23 %
GVIE
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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 1,28 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
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WKN A2AR94

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ISIN NL0012044747

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Symbol SHPPF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

14:06 Uhr
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Aktie in diesem Artikel
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
66,20 EUR -0,95 EUR -1,41%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 97 Euro auf "Buy" belassen. Der Chefwechsel sei wohl Teil eines umfangreichen Umbaus im Management nach einigen turbulenten Jahren, schrieb Martin Comtesse am Freitag. Peter Schmid von Linstow und Finanzvorstand Hendrik Krampe hätten bereits bei eBay Deutschland gut zusammengearbeitet./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2026 / 06:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / 06:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Redcare Pharmacy

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
97,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
66,95 €		 Abst. Kursziel*:
44,88%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
66,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
46,53%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
92,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

14:06 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Jefferies & Company Inc.
26.08.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral UBS AG
31.07.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
31.07.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Dow Jones Neuer Vorstandschef Redcare Pharmacy: Stellvertretender Aufsichtsratschef wird neuer CEO - Aktie im Minus Redcare Pharmacy: Stellvertretender Aufsichtsratschef wird neuer CEO - Aktie im Minus
dpa-afx Online-Apotheke Redcare bekommt im Oktober einen neuen Chef
Dow Jones Neuer CEO von Redcare Pharmacy wird der stellvertretender Aufsichtsratschef
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy gibt Nachfolgeregelung im Vorstand bekannt: Peter Schmid von Linstow folgt Olaf Heinrich im Rahmen eines planmäßigen Führungswechsels.
EQS Group EQS-Adhoc: Redcare Pharmacy N.V.: Veränderungen im Vorstand; Peter Schmid von Linstow wird neuer Chief Executive Officer.
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX zum Handelsende in Grün
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: So steht der SDAX nachmittags
dpa-afx Redcare Pharmacy-Aktie steigt: Jefferies hebt Kursziel an - Einstufung 'Buy' bestätigt
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy announces Managing Board succession: Peter Schmid von Linstow to succeed Olaf Heinrich as part of a planned leadership transition.
EQS Group EQS-Adhoc: Redcare Pharmacy N.V.: Change in the Managing Board; Peter Schmid von Linstow to become Chief Executive Officer.
EQS Group EQS-News: 25 Years Redcare Pharmacy: From a digital pioneer to Europe’s leading online pharmacy.
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy accelerates in Q2: 20% revenue growth, expanding EBITDA margin; International turning profitable.
EQS Group EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Koehler Invest N.V., This transaction represents an off-market transfer of shares as part of an intra-family reorganisation of shareholdings and does not constitute ...
EQS Group EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Theresa Margarete Holler , sell
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy: shop-apotheke.com among Germany’s leading digital health platforms.
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy accelerates growth, improves profitability and raises full-year 2026 guidance.
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