Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie
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Marktkap. 1,4 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2AR94
ISIN NL0012044747
Symbol SHPPF
AI Analyse
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 97 Euro belassen. Die Kennzahlen zur Kundenaktivität seien im Oktober weiterhin stark geblieben, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit Blick auf Online-Apotheken. Nach starken Zwischenberichten werde Redcare mit einem übertrieben großen Abschlag zu DocMorris gehandelt. Diese bleibt daher seine bevorzugte Aktie./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 10:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 10:17 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Redcare Pharmacy
Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
97,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
73,90 €
|Abst. Kursziel*:
31,26%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
74,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,99%
|
Analyst Name:
Martin Comtesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
94,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|06.10.25
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|29.07.25
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|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
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|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
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