DAX 24.935 +0,1%ESt50 6.300 +0,7%MSCI World 4.803 -0,1%Top 10 Crypto 8,1960 -0,5%Nas 26.022 -1,3%Bitcoin 55.535 -0,8%Euro 1,1521 +0,1%Öl 77,16 -1,9%Gold 4.301 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F BMW 519000 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA-Iran-Abkommen unterzeichnet: DAX etwas leichter erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich - Tokio mit neuem Rekordhoch -- Apple-CEO hält Preiserhöhungen für unausweichlich -- VW, LANXESS im Fokus
Top News
Apple-CEO hält Preiserhöhungen für unausweichlich - Aktien von Zulieferern wie Lens Technology & Co. profitieren Apple-CEO hält Preiserhöhungen für unausweichlich - Aktien von Zulieferern wie Lens Technology & Co. profitieren
USA und Iran unterzeichnen Abkommen - Vereinbarung tritt laut Pakistan sofort in Kraft USA und Iran unterzeichnen Abkommen - Vereinbarung tritt laut Pakistan sofort in Kraft
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
65,70 EUR +1,60 EUR +2,50 %
STU
65,95 EUR +1,40 EUR +2,17 %
HAML
finanzen.net zero
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 1,23 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2AR94

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0012044747

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SHPPF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

08:06 Uhr
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Aktie in diesem Artikel
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
65,70 EUR 1,60 EUR 2,50%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 87,50 auf 92,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal belegten ein starkes Wachstum der Online-Apotheke im deutschsprachigen Raum, schrieb Gerhard Orgonas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese Absatzregion sei nach wie vor ein wesentlicher Wachstumstreiber. Aber auch auf den internationalen Märkten entwickele sich das Unternehmen gut./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 15:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Redcare Pharmacy

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
92,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
64,45 €		 Abst. Kursziel*:
42,75%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
65,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,03%
Analyst Name:
Gerhard Orgonas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

08:06 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:06 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.06.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Baader Bank
16.06.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
16.06.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

dpa-afx Einstufung "Buy" Redcare Pharmacy-Aktie gefragt: Berenberg hebt Kursziel an Redcare Pharmacy-Aktie gefragt: Berenberg hebt Kursziel an
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Ende des Mittwochshandels fester
finanzen.net Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: Hausse bei Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am Mittwochnachmittag
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX am Mittwochnachmittag steigen
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX präsentiert sich fester
finanzen.net Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) gewinnt am Mittwochmittag kräftig
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX zum Start des Mittwochshandels mit Gewinnen
finanzen.net Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am Mittwochvormittag mit Aufschlag
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen MDAX zum Ende des Dienstagshandels steigen
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy accelerates growth, improves profitability and raises full-year 2026 guidance.
EQS Group EQS-Adhoc: Redcare Pharmacy N.V.: Redcare Pharmacy reports stronger than expected Q2 2026 quarter-to-date trading and raises its full-year 2026 outlook.
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy starts 2026 with a strong topline performance and a 58% increase of adj. EBITDA.
EQS Group EQS-News: Change in Redcare Pharmacy’s Managing Board: Dirk Brüse to step down as CCO.
EQS Group EQS-Adhoc: Redcare Pharmacy: Dirk Brüse to step down as CCO.
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy becomes the first pharmacy to use new TI access technology for faster e-prescription processes.
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy's Annual General Meeting 2026: All agenda items approved; Anja Hendel, Max Müller and Peter Schmid von Linstow new members of the Supervisory Board.
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy in Q1: non-Rx growth rebounds in Germany, while strong Rx growth continues.
RSS Feed
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) zu myNews hinzufügen