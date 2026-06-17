Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie
Marktkap. 1,23 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2AR94
ISIN NL0012044747
Symbol SHPPF
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 87,50 auf 92,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal belegten ein starkes Wachstum der Online-Apotheke im deutschsprachigen Raum, schrieb Gerhard Orgonas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese Absatzregion sei nach wie vor ein wesentlicher Wachstumstreiber. Aber auch auf den internationalen Märkten entwickele sich das Unternehmen gut./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 15:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Redcare Pharmacy
Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
92,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
64,45 €
|Abst. Kursziel*:
42,75%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
65,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
40,03%
|
Analyst Name:
Gerhard Orgonas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Baader Bank
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|Deutsche Bank AG
|16.06.26
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|Baader Bank
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|Deutsche Bank AG
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|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.06.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Baader Bank
|16.06.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight
|Barclays Capital
|29.10.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|06.10.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|16.06.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|07.05.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|07.01.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG