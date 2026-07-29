Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie
Marktkap. 1,37 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2AR94
ISIN NL0012044747
Symbol SHPPF
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Redcare Pharmacy nach Zahlen von 92 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal der Online-Apotheke sei stark verlaufen, schrieb Gerhard Orgonas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Preisentwicklung und Effizienzsteigerungen hätten sich günstig ausgewirkt und für ein überraschend hohes operatives Ergebnis gesorgt./rob/mf/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Redcare Pharmacy
Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
94,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
65,65 €
|Abst. Kursziel*:
43,18%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
65,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
43,95%
|
Analyst Name:
Gerhard Orgonas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
87,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
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|29.07.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Baader Bank
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|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Warburg Research
|21.07.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
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|13:41
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Baader Bank
|29.07.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Warburg Research
|21.07.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Warburg Research
|29.10.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|06.10.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|16.06.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|07.05.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|07.01.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG