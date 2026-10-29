Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie
Marktkap. 1,6 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2AR94
ISIN NL0012044747
Symbol SHPPF
AI Analyse
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 102 Euro auf "Buy" belassen. Die Online-Apotheke sei auf einem guten Weg zu dauerhafter Profitabilität, weshalb die Aktien weiteren Kursanstieg verdienten, schrieb Gerhard Orgonas am Donnerstag nach den Quartalszahlen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 18:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Redcare Pharmacy
Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
102,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
75,20 €
|Abst. Kursziel*:
35,64%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
74,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,64%
|
Analyst Name:
Gerhard Orgonas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
93,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|08:41
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Baader Bank
|07.10.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Warburg Research
|08:41
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Baader Bank
|07.10.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Warburg Research
|08:41
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Baader Bank
|07.10.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Warburg Research
|07.10.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|06.10.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|07.05.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG