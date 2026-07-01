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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie

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69,80 EUR +2,05 EUR +3,03 %
STU
70,05 EUR +3,45 EUR +5,18 %
HAML
finanzen.net zero
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 1,36 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
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WKN A2AR94

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ISIN NL0012044747

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Symbol SHPPF

Warburg Research

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

08:11 Uhr
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Aktie in diesem Artikel
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
69,80 EUR 2,05 EUR 3,03%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Redcare Pharmacy mit "Buy" und einem Kursziel von 115 Euro in die Bewertung aufgenommen. Investoren unterschätzten das Margenpotenzial der Online-Apotheke, schrieb Yannik Siering in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hält eine Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von rund 5 Prozent bis 2028/29 für möglich, während der Aktienkurs eine Marge von lediglich 3 bis 4 Prozent einpreise. Das Unternehmen dürfte langfristig seine starke Stellung im Online-Markt für verschreibungspflichtige Medikamente ausspielen, der selbst noch reichlich Potenzial haben dürfte./mis/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 07:00 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Redcare Pharmacy

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
67,90 €		 Abst. Kursziel*:
69,37%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
69,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
64,76%
Analyst Name:
Yannik Siering 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
87,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

08:11 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Warburg Research
13.07.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
07.07.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Jefferies & Company Inc.
18.06.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.06.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

dpa-afx Analystenstimme Redcare Pharmacy-Aktie zieht an: Warburg sieht deutliches Kurspotenzial Redcare Pharmacy-Aktie zieht an: Warburg sieht deutliches Kurspotenzial
finanzen.net XETRA-Handel: SDAX am Montagmittag mit Zuschlägen
finanzen.net Schwacher Handel: SDAX fällt zum Start
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX verbucht am Mittag Abschläge
finanzen.net Schwacher Handel: SDAX präsentiert sich zum Start leichter
finanzen.net Erste Schätzungen: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung mit Gewinnen
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag im Plus
finanzen.net XETRA-Handel: SDAX präsentiert sich am Mittag fester
EQS Group EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Koehler Invest N.V., This transaction represents an off-market transfer of shares as part of an intra-family reorganisation of shareholdings and does not constitute ...
EQS Group EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Theresa Margarete Holler , sell
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy: shop-apotheke.com among Germany’s leading digital health platforms.
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy accelerates growth, improves profitability and raises full-year 2026 guidance.
EQS Group EQS-Adhoc: Redcare Pharmacy N.V.: Redcare Pharmacy reports stronger than expected Q2 2026 quarter-to-date trading and raises its full-year 2026 outlook.
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy starts 2026 with a strong topline performance and a 58% increase of adj. EBITDA.
EQS Group EQS-News: Change in Redcare Pharmacy’s Managing Board: Dirk Brüse to step down as CCO.
EQS Group EQS-Adhoc: Redcare Pharmacy: Dirk Brüse to step down as CCO.
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