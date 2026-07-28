Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie
Marktkap. 1,35 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2AR94
ISIN NL0012044747
Symbol SHPPF
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Die Marge der Online-Apotheke habe im zweiten Quartal deutlich über den Erwartungen gelegen, schrieb Yannik Siering in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei verschreibungspflichtigen Medikamenten sei das Geschäft weiterhin dynamisch verlaufen./rob/mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Redcare Pharmacy
Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
115,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
68,70 €
|Abst. Kursziel*:
67,39%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
68,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
67,64%
|
Analyst Name:
Yannik Siering
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
87,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|30.07.25
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|29.07.25
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|03.07.25
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|UBS AG
|16.06.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
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|07.05.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
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|06.05.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
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